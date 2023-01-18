Старейшая жительница планеты умерла в возрасте 118 лет – СМИ

Фото: AP Photo/Daniel Cole

Старейшая жительница Земли, монахиня сестра Андрэ умерла в возраст 118 лет. Об этом со ссылкой на ее официального представителя Дэвида Тавеллу сообщает France24.

Женщина скончалась в доме престарелых Святой Екатерины Лабуре во французском Тулоне, где она проживала с 2009 года. Тавелла уточнил, что смерть женщины наступила во сне.

Сестра Анрэ, в миру известная как Люсиль Рэндон, родилась 11 февраля 1904 года. В молодости она работала гувернанткой, а в 41 год стала монахиней и на протяжении 28 лет трудилась в больнице в городе Виши.

В апреле 2022 года после смерти японки Кане Танаки в возрасте 119 лет сестра Анрэ была признана старейшей жительницей планеты.

Ранее сообщалось, что самый пожилой мужчина Австралии Фрэнк Моуэр умер на 111-м году жизни из-за последствий перенесенного коронавируса.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!