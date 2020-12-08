Скончалась старейшая жительница Чехии

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Не стало старейшей жительницы Чехии Марии Голиковой. Женщина умерла в возрасте 109 лет в селе Ближковице (Южно-Моравский край). О кончине сообщила староста села Шарка Ежкова.

"Умерла Мария Голикова дома, в окружении родных. Она была абсолютно неконфликтным человеком, всем старалась помочь", – рассказала Ежкова.

Она отметила, что скончавшуюся Голикову жители села уважали за доброту и сердечность.

"Никогда не курила и вина почти не пила", – отметила Ежкова.

Голикова родилась в селе Ближковице и прожила в нем всю свою жизнь. Отец был призван в армию и затем пропал на фронтах Первой мировой войны, когда ей было 3 года. Мать одна воспитывала трех детей, из которых Мария была самой старшей.

Теперь старейшим жителем Чехии стала 108-летняя женщина из Праги.

Ранее старейшая петербурженка, родившаяся еще при Николае II, скончалась в 108 лет. По данным некоторых СМИ, женщина умерла из-за коронавируса.