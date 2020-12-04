Старейшая петербурженка, родившаяся еще при Николае II, скончалась в 108 лет

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Старейшая жительница Санкт-Петербурга Клавдия Селюженок, родившаяся еще в годы правления Николая II и пережившая две мировых войны и блокаду, скончалась на 109-м году жизни. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу администрации Невского района.

"7 ноября ей исполнилось 108 лет, а 2 декабря она умерла у себя дома", – сказали в администрации.

Там пояснили, что женщине предлагали госпитализацию, от которой она письменно отказалась. На какие именно проблемы со здоровьем жаловалась долгожительница, в администрации не уточнили.

По данным СМИ, у Селюженок был обнаружен COVID-19.