Умер режиссер Александр Гордон

Фото: kino-teatr.ru

Скончался кинорежиссер, сценарист и актер Александр Гордон. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.

Уточняется, что он ушел из жизни в возрасте 88 лет.

"Не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича", – сообщили представители организации.

Причина смерти режиссера в настоящее время не сообщается.

Александр Гордон родился 26 декабря 1931 года в Москве. Он окончил режиссерский факультет ВГИКа, работал на киностудии "Мосфильм".

Гордон выступал режиссером таких фильмов, как "Убийцы", "Сегодня увольнения не будет", "Последняя ночь в раю", "Человек, который закрыл город" и других. Известно, что Гордон также дублировал фильмы Андрея Тарковского "Ностальгия" и "Жертвоприношение".