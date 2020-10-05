Умер Герой Советского Союза Александр Семенов

Фото: luga.ru
В Ленинградской области на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Александр Семенов, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Уточняется, что он был последним проживавшим в Ленинградской области ветераном ВОВ из числа удостоенных звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".
"Александр Иванович не только совершил подвиг в бою с противником, но и своей жизнью показывал пример беззаветной любви к Родине. После войны он служил в армии, а на заслуженном отдыхе работал в ДОСААФ. Он был активным общественным деятелем", – говорится в тексте соболезнования от губернатора Александра Дрозденко.
Александра Семенова призвали в ряды Красной Армии в 1941 году. В 1944 году в Карпатах уничтожил орудия и живую силу фашистов броском в их тыл. После войны продолжал служить в армии до 1965 года. Затем работал в качестве тренера о стрелковому спорту в ДОСААФ и возглавлял его. Александр Семенов был удостоен звания "Почетный гражданин Лужского муниципального района" в 2003 году.
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