Tolo news: в Афганистане нашли самого старого в мире 140-летнего человека

Фото: tolonews.com

Предположительно, самый старый человек в мире был найден в Афганистане. Местному жителю Акелю Назиру 140 лет, передает радио КП со ссылкой на портал Tolo news.

Журналисты выяснили, что у мужчины, который может претендовать на звание самого долгоживущего на Земле, есть семья из 100 человек.

Сам Назир рассказал, что когда Афганистан получил независимость от Великобритании, ему было около 30 лет. Более того, он хорошо помнит времена правления короля Афганистана Амануллы Хана и празднование Дня независимости от британского господства.

Ранее звание самой пожилой жительницы планеты принадлежало Томико Итооке из Японии, которая умерла в возрасте 116 лет в декабре прошлого года. Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Официально Книга рекордов Гиннесса присвоила ей статус старейшего человека в сентябре 2024 года.

После смерти Итооки старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.