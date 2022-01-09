Около 300 человек задержали в Казахстане при попытке незаконно пересечь границу

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Полиция Казахстана задержала порядка 300 человек, которые пытались перейти госграницу пешком или на автотранспорте. Об этом говорится в заявлении исполняющего обязанности министра внутренних дел страны Ерлана Тургумбаева.

По его словам, у них изъяли похищенные материальные ценности, включая крупные суммы денег, а также огнестрельное оружие. Глава ведомства также добавил, что сейчас ситуация во всех районах Казахстана стабилизировалась, контртеррористическая операция продолжается.

"Силами правопорядка освобождены все ранее захваченные здания акиматов. Восстанавливается работа коммунальных объектов и систем жизнеобеспечения", – приводит слова Тургумбаева ТАСС.

Число задержанных в ходе беспорядков в Казахстане составило 5 135 человек. Об в МВД страны рассказали ранее. Уточнялось, что по фактам применения насилия в отношении представителей власти, хулиганства, убийств, а также разбойных нападениях и краж начато 125 досудебных расследований.

Массовые протесты, переросшие в беспорядки, начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.