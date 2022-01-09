Онлайн-саммит лидеров стран ОДКБ запланирован на 10 января

Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ в формате видеоконференции запланировано на понедельник, 10 января, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"Готовимся на понедельник", – сказал представитель Кремля.

Инициатором проведения онлайн-встречи лидеров стран ОДКБ выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Это предложение поддержал Владимир Путин в рамках телефонного разговора с казахстанским лидером.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.