Посол России в США высоко оценил работу миротворцев ОДКБ в Казахстане

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Фото: ТАСС/Минобороны РФ
Миротворцы ОДКБ в Казахстане продемонстрировали эффективность в первые часы работы, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.
Он подчеркнул, что решение о направлении в республику сил были приняты на основе уставных документов Организации Договора о коллективной безопасности, а также по просьбе законного президента страны Касыма-Жомарта Токаева.
"Сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию", – приводятся слова дипломата на странице диппредставительства в Facebook.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. По последним данным МВД республики, в уличных столкновениях погибли 16 правоохранителей.
Ранее пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки заявила, что у Соединенных Штатов есть вопросы относительно легитимности запроса Казахстана на приглашение сил ОДКБ. В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что "все привыкли к тому, что некоторые представители Вашингтона не все понимают, выдавая это за американскую позицию".
Видеоконференция ОДКБ по Казахстану состоится 10 января
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