Токаев заявил о самом тяжелом кризисе за весь период независимости Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что охватившие республику беспорядки и политические волнения стали самым тяжелым кризисом за всю историю ее независимости. Такое мнение он выразил в ходе выступления на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация [ОДКБ] в целом", – цитирует Токаева телеканал "Хабар 24".

Также он выразил уверенность, что все события, развернувшиеся в Казахстане с начала января, представляют собой звенья одной цепи.

"Они подчинены единому разрушительному замыслу, подготовка к которому шла продолжительное время", – подчеркнул Токаев.

Ранее Токаев заявил, что главными целями террористов были попытка подрыва конституционного строя, институтов управления и захват власти. Он уточнил, что в полицию были доставлены порядка 8 тысяч граждан. Сейчас правоохранители проверяют их причастность к актам терроризма, убийствам, мародерствам и иным преступлениям.

Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.

В связи с волнениями президент страны Токаев запросил помощи у ОДКБ, организация приняла решение направить в регион миротворческие силы.

