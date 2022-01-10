Лукашенко заявил, что экстремисты стремились посеять хаос в Казахстане

09:55
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Экстремисты хотели посеять хаос в Казахстане. Такое мнение высказал белорусский лидер Александр Лукашенко в послании казахстанскому коллеге Касым-Жомарту Токаеву.
"Очевидна подрывная цель экстремистов – дестабилизировать многонациональный Казахстан", – цитирует президента телеграм-канал "Пул Первого".
Лукашенко подчеркнул, что эти люди хотели развязать в республике братоубийственную войну с последующей организацией антиконституционного переворота и изменением курса политики.
По словам белорусского президента, Белоруссия уже испытывала на себе такой вызов и понимает всю серьезность ситуации и большую ответственность за судьбу государства.
Минск выразил готовность всеми силами помогать обеспечению устойчивости обстановки. Лукашенко выразил надежду на то, что в ближайшее время в Казахстане установится мир. Он также высказал слова соболезнования семьям погибших.
Массовые протесты начались в Казахстане в первые дни 2022 года после того, как жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ.
Госсекретарь Казахстана Ерлан Карин заявил, что республика столкнулась с гибридной террористической атакой. Он допустил, что целью этой атаки мог быть госпереворот.
Политик также выразил мнение, что все планы по дестабилизации ситуации в Казахстане нарушило привлечение сил ОДКБ. Карин подчеркнул, что конечный ответ на то, кто стоит за беспорядками в стране, дадут спецслужбы.
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