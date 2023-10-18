Пассажирка умерла на борту самолета из Москвы в Барнаул

Фото: Москва 23/Александр Авилов

Летевший из Москвы в Барнаул самолет компании "Аэрофлот" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге из-за ухудшения состояния здоровья пассажирки, сообщает ТАСС.

Поднявшиеся на борт после посадки медики констатировали ее биологическую смерть. По данным агентства, женщине было 49 лет.

Ранее россиянин скончался на борту самолета Uzbekistan Airways, который осуществлял полет из Москвы в Ташкент. Экипаж решил следовать на запасной аэродром из-за ухудшения самочувствия пассажира. Однако он скончался еще до посадки.

До этого самолет авиакомпании "Аэрофлот" рейса SU321 Мале (Мальдивы) – Москва приземлился в Дубае из-за ухудшения состояния здоровья одной из пассажирок. Бортпроводники оказали ей в полете первую медицинскую помощь.

В аэропорту Дубай пассажирку передали медицинским работникам. Судно вылетело в пункт назначения после дозаправки.

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