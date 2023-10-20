Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пассажирский Boeing 737-800 авиакомпании S7 Airlines (Сибирь), летевший из Москвы в Томск, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за неисправности одного из двигателей. Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"По предварительным данным, сегодня при выполнении рейса Москва – Томск экипажем воздушного судна (Боинг-737) авиакомпании "Сибирь" ввиду некорректной работы одной силовой установки принято решение о посадке в международном аэропорту Новосибирск имени А. И. Покрышкина", – указано в сообщении.

Ведомство уточнило, что посадка прошла в штатном режиме, никаких опасных последствий не наступило. На борту самолета находились 165 пассажиров. К месту назначения пассажиров отправят резервным бортом авиакомпании "Сибирь".

Новосибирская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что утром 12 сентября пассажирский самолет Airbus A320, летевший из Сочи в Омск, совершил незапланированную посадку на подобранную с воздуха площадку – в поле в Убинском районе Новосибирской области.

Экипаж послал сигнал бедствия, после чего воздушное судно повернуло на Новосибирск. По пути командир экипажа вынужден был принять решение о посадке в открытом поле.

Росавиация создала комиссию для расследования причин и обстоятельств авиаинцидента.

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