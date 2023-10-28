Самолет рейса Москва–Бишкек совершил экстренную посадку в Самаре

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Самолет киргизских авиалиний Avia Traffic Company, рейс из Москвы в Бишкек в субботу, 28 октября, совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

Сообщается, что экстренная посадка самолета прошла благополучно. Причины преждевременной посадки не уточняются.

Ранее самолет, следовавший по маршруту Владивосток – Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске и вскоре продолжил движение по маршруту.

До этого самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов.