28 октября, 13:58Транспорт
Самолет рейса Москва–Бишкек совершил экстренную посадку в Самаре
Фото: olgavolodina/123RF
Самолет киргизских авиалиний Avia Traffic Company, рейс из Москвы в Бишкек в субботу, 28 октября, совершил экстренную посадку в самарском аэропорту "Курумоч". Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу аэропорта.
Сообщается, что экстренная посадка самолета прошла благополучно. Причины преждевременной посадки не уточняются.
Ранее самолет, следовавший по маршруту Владивосток – Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске и вскоре продолжил движение по маршруту.
До этого самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов.
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