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22 октября, 12:33

Транспорт

Самолет рейса Владивосток – Москва экстренно приземлился в Красноярске

Фото: depositphotos/Feverpitch

Самолет, следовавший по маршруту Владивосток – Москва, совершил экстренную посадку в Красноярске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

Собеседник агентства не уточнил причины происшествия. В настоящее время самолет уже продолжил маршрут в Москву.

Накануне самолет Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск, экстренно приземлился в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов. 

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