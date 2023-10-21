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21 октября, 06:59

Происшествия

Севший в Новосибирске с отказавшим двигателем самолет отстранили от полетов

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Boeing 737-800 авиакомпании S7, выполнявший рейс из Москвы в Томск и экстренно приземлившийся в Новосибирске из-за неполадки в двигателе, отстранили от полетов. Об этом со ссылкой на пресс-службу перевозчика сообщает ТАСС.

В авиакомпании подчеркнули, что судно отправлено на техническое обслуживание, специалисты проводят необходимые работы.

Boeing 737-800 приземлился в Новосибирске 20 октября. Посадка, несмотря на неисправность одного из двигателей, прошла в штатном режиме, никаких опасных последствий не наступило. На борту самолета находились 165 пассажиров.

Ранее стало известно, что самолет авиакомпании Red Wings совершил экстренную посадку в аэропорту Саратова в 05:58 по московскому времени. Он следовал из Москвы. О причинах посадки и задержки пассажиров в Саратове не сообщалось.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя

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