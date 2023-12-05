Самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке в Комсомольске-на-Амуре – СМИ

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Транспортный самолет Ан-12 готовится к аварийной посадке на аэродроме Хурба в городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом РИА Новости сообщил источник в экстренных службах.

Как утверждает представитель служб, на борту самолета находятся восемь человек. На данный момент специалисты выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее самолет А-321, летевший из Санкт-Петербурга в Москву, совершил аварийную посадку в столичном аэропорту Шереметьево. Уточняется, что судно благополучно приземлилось в 13:11 по московскому времени. Начались штатные процедуры по обслуживанию пассажиров. По информации СМИ, у самолета, предположительно, отказал левый двигатель.



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