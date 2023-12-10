Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали и отменили 37 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Согласно данным онлайн-табло, в Шереметьево задержали 8 предстоящих вылетов, во Внуково изменили время 10 полетов.

В Домодедово не состоятся 3 рейса, еще 16 отложили на другое время.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево приостановил модернизацию терминала F. Он находится на реконструкции с 30 декабря 2021 года. До этого планировалось, что работы по обновлению будут завершены в мае 2023 года.



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