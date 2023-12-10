Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 декабря, 08:56

Транспорт

Почти 40 рейсов задержали и отменили в аэропортах Москвы

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

В столичных аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово задержали и отменили 37 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписания".

Согласно данным онлайн-табло, в Шереметьево задержали 8 предстоящих вылетов, во Внуково изменили время 10 полетов.

В Домодедово не состоятся 3 рейса, еще 16 отложили на другое время.

Ранее стало известно, что аэропорт Шереметьево приостановил модернизацию терминала F. Он находится на реконструкции с 30 декабря 2021 года. До этого планировалось, что работы по обновлению будут завершены в мае 2023 года.

Цены на авиаперелеты эконом-классом в РФ выросли на 13% за неделю

Читайте также

транспорт
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика