Задержанный в Шереметьево самолет авиакомпании Nordwind вылетел в Венесуэлу

Фото: depositphotos/Chalabala

Самолет авиакомпании Nordwind, задержанный в аэропорту Шереметьево, вылетел в город Порламар. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на данные онлайн-табло воздушной гавани.

Сообщается, что взлет самолета состоялся в 19:08.

Ранее сообщалось, рейс из Москвы в Венесуэлу авиакомпании Nordwind задерживается из-за технической неисправности самолета в аэропорту. Пассажирам предоставили напитки и питание. Авиакомпания принесла извинения за доставленные неудобства.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры. В частности, в Жуковском аэропорту заявили, что воздушная гавань работает без ограничений на прием и отправку рейсов.