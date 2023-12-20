Аэропорт Волгограда вернулся к штатному режиму работы

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Ограничения аэронавигации сняли в аэропорту Волгограда. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.

"На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", – передает сообщение "Интерфакс".

Утром в среду, 20 декабря, в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилеты и вылеты. Пассажиров предупредили о задержке двух рейсов.

На фоне принятых мер самолет компании "Победа" (рейс DP6965) проследовал в аэропорт Саратова, а рейс S72141 компании "Сибирь" задержался.

До этого несколько рейсов в аэропорту Волгограда задержали 17 декабря. Тогда министерство обороны РФ пояснило, что над регионом был перехвачен беспилотник ВСУ.



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