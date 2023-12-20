20 декабря, 11:54Транспорт
Аэропорт Волгограда вернулся к штатному режиму работы
Фото: 123RF/bombaert
Ограничения аэронавигации сняли в аэропорту Волгограда. Об этом рассказали в пресс-службе авиагавани.
"На данный момент прилеты и вылеты воздушных судов в аэропорту Волгограда не ограничены, аэропорт работает в штатном режиме, ожидаем прибытия всех задержанных рейсов", – передает сообщение "Интерфакс".
Утром в среду, 20 декабря, в аэропорту Волгограда ввели ограничения на прилеты и вылеты. Пассажиров предупредили о задержке двух рейсов.
На фоне принятых мер самолет компании "Победа" (рейс DP6965) проследовал в аэропорт Саратова, а рейс S72141 компании "Сибирь" задержался.
До этого несколько рейсов в аэропорту Волгограда задержали 17 декабря. Тогда министерство обороны РФ пояснило, что над регионом был перехвачен беспилотник ВСУ.
Boeing 737 возвращается в Шереметьево из-за проблем на борту
Читайте также