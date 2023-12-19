В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов Московского авиаузла

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Все аэропорты столичного авиационного узла работают в штатном режиме. Об этом в своем телеграм-канале заявила пресс-служба Росавиации.

Указывается, что ограничения в столичных аэропортах вводились 19 декабря для обеспечения безопасности воздушных гражданских перевозок. С 11:33 воздушная гавань Домодедово прекратила обеспечивать взлет и прилет рейсов, а с 11:50 были введены ограничения на вылетающие рейсы из аэропорта Внуково.

С 14:00 все ограничения на полеты были сняты. Из-за этого на запасные площадки пришлось уйти 16 самолетам. Всего за это время суммарно были задержаны 38 рейсов, указали в ведомстве.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов", – подчеркнули в пресс-службе.

Ранее указывалось, что данные меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов в московском аэропорту.

19 декабря противовоздушная оборона уничтожила БПЛА в Одинцовском городском округе. Как уточнил Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.

Аэропорт Внуково возобновил обслуживание самолетов