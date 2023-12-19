19 декабря, 12:52Мэр Москвы
Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российские системы ПВО сбили беспилотник во вторник, 19 декабря, в Одинцовском городском округе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не выявили. Мэр Москвы также добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на территории ЧП.
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