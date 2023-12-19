Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили беспилотник во вторник, 19 декабря, в Одинцовском городском округе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не выявили. Мэр Москвы также добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на территории ЧП.

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