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19 декабря, 12:52

Мэр Москвы

Сергей Собянин сообщил о сбитом в Одинцовском городском округе БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские системы ПВО сбили беспилотник во вторник, 19 декабря, в Одинцовском городском округе. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

По предварительной информации, на месте падения обломков разрушений и пострадавших не выявили. Мэр Москвы также добавил, что в настоящее время сотрудники экстренных служб работают на территории ЧП.

Новости часа: система ПВО отразила атаку летевшего к Москве беспилотника

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