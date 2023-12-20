Работу аэропорта ограничили в Волгограде

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Аэронавигацию аэропорта Волгограда ограничили, два рейса задержали. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ПАО "Международный аэропорт Волгоград" Анастасию Голодову.

Она отметила, что из-за ограничений самолет авиакомпании "Победа" (рейс DP6965) проследует в запасной аэродром аэропорта Саратова. Рейс S72141 авиакомпании "Сибирь" так же прибудет из Москвы с задержкой, ожидаемое время посадки – 13:40.

Отмечается, что на данный момент прилеты и вылеты в и из аэропорта Волгограда ограничены.

В воскресенье, 17 декабря, несколько рейсов в аэропорту Волгограда задержали из-за введения ограничений по аэронавигации. В Минобороны сообщали, что системы ПВО ночью уничтожили и перехватили БПЛА Украины в том числе над Волгоградской областью.

В пятницу, 15 декабря, пассажирские самолеты трех авиакомпаний – "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", летевшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям.

Накануне временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Внуково. Позднее они были сняты.

Работа Внуково, Домодедово и Жуковского временно ограничена