Во Внуково сообщили о возобновлении обслуживания самолетов на вылет

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Аэропорт Внуково возобновляет обслуживание самолетов на вылет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу гавани.

"Вылеты разрешены", – сообщили в аэропорту.

Временные ограничения на прием и вылет самолетов ввели в аэропорту Внуково ранее днем. По согласованию с региональным центром организации воздушного движения авиагавань работала на прием воздушных судов с другим курсом.

19 декабря противовоздушная оборона уничтожила БПЛА в Одинцовском городском округе. Как уточнил Сергей Собянин, разрушений и пострадавших нет. На месте происшествия работают оперативные службы.