Летевшие из Москвы в Волгоград самолеты ушли на другие аэродромы из-за непогоды

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажирские самолеты трех авиакомпаний – "Победа", "Сибирь" и "Аэрофлот", летевшие из Москвы в Волгоград, ушли на запасные аэродромы в Саратов и Самару по метеоусловиям. Об этом сообщает ТАСС.

"По метеоусловиям волгоградского региона (ледяной дождь и ветер порывами до 17 метров в секунду) командиром воздушного судна авиакомпании "Сибирь" S72143 принято решение следовать на запасной аэродром аэропорта Саратова", – заявили в пресс-службе волгоградского аэропорта.

В Саратов был также перенаправлен рейс авиакомпании "Победа" DP6969 из Москвы. В свою очередь, рейс авиакомпании "Аэрофлот" SU1186 последовал на запасной аэропорт в Самару.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Uzbekistan Airways, летевший из Нью-Йорка в Ташкент, утром 11 декабря экстренно сел в Санкт-Петербурге из-за буйного пассажира на борту. Нарушителем оказался гражданин Узбекистана 1991 года рождения. Его сняли с рейса сотрудники правоохранительных органов.

Пассажирский Boeing вынужденно сел в Новосибирске из-за неисправности двигателя