06 января, 11:28Транспорт
В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов столичного региона
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Аэропорты столичного региона – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский – работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
Отмечается, что отмены и задержки рейсов по метеоусловиям отсутствуют. В Росавиации подчеркнули, что аэропорты московского региона оснащены необходимыми средствами и силами для обслуживания воздушных судов в сложных метеорологических условиях.
Ранее представители данных аэропортов сообщили агентству о штатной работе на фоне снегопада.
Накануне в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой. В воздушной гавани был создан круглосуточный оперштаб для регулирования ситуации.
До этого сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры.
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