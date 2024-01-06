В Росавиации заявили о штатной работе всех аэропортов столичного региона

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Аэропорты столичного региона – Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский – работают в штатном режиме. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Отмечается, что отмены и задержки рейсов по метеоусловиям отсутствуют. В Росавиации подчеркнули, что аэропорты московского региона оснащены необходимыми средствами и силами для обслуживания воздушных судов в сложных метеорологических условиях.

Ранее представители данных аэропортов сообщили агентству о штатной работе на фоне снегопада.

Накануне в аэропорту Шереметьево предупредили о возможных задержках в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой. В воздушной гавани был создан круглосуточный оперштаб для регулирования ситуации.

До этого сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры.

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