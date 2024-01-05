В Шереметьево предупредили о возможных задержках рейсов из-за морозов

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В столичном аэропорту Шереметьево возможны задержки в обслуживании пассажиров и авиакомпаний в связи с аномально низкой температурой. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на директора по связям с общественностью аэропорта Анну Захаренкову.

Она сообщила об увеличении времени на обслуживание самолетов, пассажиров и обработку багажа. При этом российские и зарубежные рейсы на вылет и прилет продолжают обслуживаться без отмен и в полном объеме.

По словам Захаренковой, в Шереметьево был создан круглосуточный оперштаб для регулирования ситуации. Также был привлечен дополнительный персонал, организованы дополнительные пункты обогрева наземной техники, выдача воды для пассажиров, ожидающих багаж в зоне прилета, и прочие меры.

Директор по связям с общественностью аэропорта сообщила, что сотрудники паркинга помогают водителям отогревать и запускать автомобили при выезде с парковок. В случае задержек рейсов обслуживания пассажиров осуществляется согласно Федеральным авиационным правилам, подчеркнула Захаренкова.

Ранее сообщалось, что столичные аэропорты Жуковский и Внуково работают в штатном режиме на фоне низкой температуры. В частности, в Жуковском аэропорту заявили, что воздушная гавань работает без ограничений на прием и отправку рейсов.

Во Внуково, в свою очередь, отметили, что отмен рейсов нет, однако присутствуют небольшие задержки из-за проведения обработки самолетов противообледенительной жидкостью.

Прокуратура проверяет сообщения СМИ о задержке рейсов в Шереметьево