Поисковая операция на месте крушения вертолета на Камчатке приостановлена

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 на Камчатке приостановлена до утра понедельника, 2 сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

"Семь специалистов поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю продолжат поиски с рассветом", – говорится в сообщении.

По словам замначальника ЦУКС главного управления МЧС РФ по региону Ивана Лемихова, в пеших поисках были задействованы спасатели Камчатского спасательного центра ведомства, поисково-спасательных отрядов МЧС РФ и Центра обеспечения действий по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности в Камчатском крае, егери лесного хозяйства, спасатели региональной поисково-спасательной базы и волонтеры.

"Сработать авиации не давала погода: на территорию Камчатского края оказывал влияние циклон, плотный туман и сильный дождь", – уточнил он.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-аэро" пропал 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту вертолета находились 22 человека.

При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета, связь с вертолетом была утеряна в районе вулкана Вачкажец.

Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета, он разбился. В рамках поисковой операции они также нашли 17 тел погибших.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.

