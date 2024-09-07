В Росавиации сообщили, что черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 найдены

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который 31 августа потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, с ними работают специалисты. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.

"Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы", – рассказал руководитель Росавиации.

По словам Ядрова, сейчас на полуострове работают две комиссии – комиссия МАК и комиссия, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.

Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.

Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.