07 сентября, 06:53Происшествия
В Росавиации сообщили, что черные ящики разбившегося на Камчатке Ми-8 найдены
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Бортовые самописцы вертолета Ми-8, который 31 августа потерпел крушение в районе горного массива Вачкажец на Камчатке, находятся в удовлетворительном состоянии, с ними работают специалисты. Об этом заявил руководитель Росавиации Дмитрий Ядров, передает ТАСС.
"Черные ящики найдены и будут доставлены в Москву. Они находятся в удовлетворительном состоянии, думаю, что в кратчайшие сроки будут оглашены предварительные причины авиакатастрофы", – рассказал руководитель Росавиации.
По словам Ядрова, сейчас на полуострове работают две комиссии – комиссия МАК и комиссия, работающая совместно с Росавиацией и Ространснадзором.
Вертолет Ми-8 пропал с радаров 31 августа. Он следовал по маршруту вулкан Вачкажец – село Николаевка, на борту находились 22 человека.
Позже спасатели обнаружили обломки пропавшего вертолета и тела людей, погибших в результате крушения. При этом экипаж Ми-8 не сообщал о неполадках после вылета.
По факту случившегося СК возбудил уголовное дело. В качестве основных версий крушения следователи рассматривают техническую неисправность и нарушение правил пилотирования.
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