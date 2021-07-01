Росздравнадзор выявил случай незаконной продажи сертификата о вакцинации в Подмосковье

15:13
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Росздравнадзор зафиксировал случай незаконной продажи сертификата о вакцинации от COVID-19 в Московской области, говорится на сайте службы.
Как отмечается, всем участникам мошеннической схемы грозит уголовное наказание.
Территориальным органом Росздравнадзора по столице и Подмосковью было принято решение провести контрольную закупку через различные телеграм-каналы, так как в последнее время стали появляться различные объявления о незаконной продаже сертификатов.
В Росздравнадзоре сообщили, что сотрудник службы начал переписываться с мошенниками, которым предоставил необходимые для оформления сертификата персональные данные.
"Через некоторое время в Федеральном регистре вакцинированных появилась отметка о вакцинации заказчика, а в Едином портале государственных и муниципальных услуг – сведения, содержащие информацию и о месте получения лжеуслуги: ГБУЗ Московской области Егорьевская центральная районная больница", – говорится в сообщении.
Ранее Владимир Путин в ходе ежегодной прямой линии заявил, что подделка сертификатов о вакцинации от COVID-19 является опасным мошенничеством, так как касается здоровья людей.
Он уточнил, что уже обсуждал с министром внутренних дел РФ Владимиром Колокольцевым существующую проблему, а также отметил, что сотрудники правоохранительных органов выявляют злоумышленников и привлекают их к ответственности.
Столичные полицейские задержали продавцов поддельных сертификатов о вакцинации
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