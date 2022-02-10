Эксперт спрогнозировал рост цен на автомобили в России

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К концу 2022 года цена новых автомобилей на российском рынке может вырасти на 12–15%, заявил автоэксперт Сергей Бургазлиев. Об этом сообщает "Газета.ру".

Он отметил, что такая динамика продиктована повышенным спросом и увеличением себестоимости производства. Бургазлиев напомнил, что в 2021 году значительно выросла стоимость основного сырья, используемого автомобильной промышленностью, – стали, каучука и полимеров. Кроме того, повысилась стоимость электроники на фоне глобального дефицита полупроводников.

"С учетом массовой нехватки чипов их производители резко подняли цены на свою продукцию. Также заметно выросли тарифы на логистические услуги – по некоторым направлениям на 30–40%. Естественно, эти издержки автопроизводители закладывают в стоимость машин", – пояснил эксперт.

По его словам, автопроизводители будут повышать рекомендованные розничные цены постепенно, чтобы не допустить резкого подорожания, которое может отпугнуть потенциальных покупателей. Бургазлиев полагает, что цены будут повышаться раз в несколько месяцев.

Ранее генеральный директор ГК "АВТОDOM" Андрей Ольховский заявил, что в России ожидается подорожание автомобилей на 20% в нынешнем году. По его словам, на рынке сохраняется нестабильность, вызванная переносом планирования поставок автомобилей на вторую половину года, ухудшением ситуации с производством комплектующих и влиянием курса рубля. Ольховский предположил, что ситуация ухудшится во втором полугодии.

