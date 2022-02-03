Россиян предупредили о подорожании автомобилей на 20% в этом году

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В России ожидается подорожание автомобилей на 20% в нынешнем году, рассказал генеральный директор ГК "АВТОDOM" Андрей Ольховский.
По его словам, на рынке сохраняется нестабильность, вызванная переносом планирования поставок автомобилей на вторую половину года, ухудшением ситуации с производством комплектующих и влиянием курса рубля. Ольховский предположил, что ситуация ухудшится во втором полугодии.
При этом директор локации "РОЛЬФ Ясенево" Алексей Голубятников отметил, что сложно предсказать уровень повышения стоимости машин, поскольку сами производители поднимают цены для получения большей прибыли.
Как отмечают эксперты, сегодня можно приобрести любой автомобиль, однако в желаемой комплектации и цвете придется подождать от трех до четырех месяцев. Кроме того, по информации сопредседателя Национального союза защиты прав потребителей Алексея Егармина, сегодня заплатить за машину придется в среднем на 70% больше, чем годом ранее, передает "Российская газета".
Ранее в Минпромторге РФ предложили ограничить максимальную наценку официальных автодилеров при продаже новых автомобилей, в том числе в период пикового спроса.
Отмечалось, что, несмотря на рекомендованные розничные цены, дилеры продают автомобили с неоправданно дорогими дополнительными опциями.
Эксперты прогнозируют рост цен на автомобили в 2022 году
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