Автоэксперт перечислил способы быстро продать автомобиль

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Одним из оптимальных способов быстро и без хлопот избавиться от старого автомобиля является программа трейдин. Об этом сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на автоэксперта Кирилла Бревдо.

"Все зависит от того, хотите ли вы купить другой автомобиль. Если хотите, то можете сдать машину в трейдин дилеру и получить какие-то преференции. Цену нового автомобиля можно скорректировать за счет сдачи старого автомобиля в трейдин, это распространенная практика", – объяснил он.

В то же время эксперт признал, что получить много денег от сдачи автомобиля по программе трейдин не получится, поскольку дилеру нужно будет его перепродать и самому на этом заработать. Тем не менее этот способ подойдет тем, кто хочет сэкономить время и не готов разбираться в особенностях вторичного рынка.

По словам специалиста, выгоднее всего продавать машину самостоятельно. Зачастую после размещения объявления на специализированном сайте человеку могут позвонить те же дилеры. Обычно быстро продаются автомобили в технически исправном состоянии без проблем с документами. Есть и те, кто готов приобрести машину не в лучшем состоянии, но за меньшую цену. Бревдо подчеркнул, что сегодня хорошие машины ценятся на вторичном рынке, поскольку новые стали стоить дорого.

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