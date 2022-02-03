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Транспорт

09:27

В Госдуме предложили ввести ученические права с рядом ограничений

транспорт авто

Фото: РИА Новости/Максим Блинов

В России необходимо выдавать ученические права с рядом ограничений. Об этом Агентству "Москва" заявил депутат Госдумы, член рабочей группы по подготовке изменений в законодательство РФ в части установления ответственности за опасное вождение Дмитрий Певцов.

По его словам, ученические права должны переходить во взрослые права при отсутствии нарушений скоростного режима и ДТП.

"Это хорошая инициатива, в этом смысле люди на Западе думают о безопасности своих жителей и о правах на жизнь и на здоровье, потому что, по многолетней статистике, около 40% аварий происходят по вине начинающих водителей", – пояснил Певцов.

Он подчеркнул, что большое количество аварий происходит и по вине опытных водителей со стажем более 15 лет. Около 22% совершают водители со стажем управления от пяти до 10 лет. По мнению Певцова, с увеличением стажа у человека развивается самоуспокоенность, а после и самоуверенность.

"И самые тяжелые аварии происходят с нетрезвыми водителями и автолихачами. Вот этим двум группам граждан за рулем надо точно ужесточать наказание", – заключил Певцов.

Ранее фракция ЛДПР выступила против идеи отмены 50-процентной скидки на штрафы ГИБДД при их быстрой оплате. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что эта норма подталкивает людей быстрее оплачивать штрафы, тем самым снижая нагрузку на судебную систему.

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