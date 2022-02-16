Управляющий магазином рассказал о ДТП на Новослободской улице

16:48
По словам Андрея Задворнова, сам момент ДТП он не видел, так как находился в зале, однако услышал сильный удар и звук стекла, которое рассыпалось.
"Первое, что мы увидели, – это то, что водитель находился в невменяемом состоянии", – рассказал Задворнов, подчеркнув, что состояние водителя было похоже на приступ эпилепсии.
Управляющий магазином уточнил, что водитель не пострадал и к врачам вышел самостоятельно, среди клиентов магазина пострадавших также нет.
Задворнов добавил, что магазину нанесен серьезный ущерб, придется менять не только стекло, но и всю конструкцию.
ДТП произошло на Новослободской улице в районе дома 43/63. По информации столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry, не справившись с управлением, врезался в два попутно двигавшихся авто, после чего выехал на тротуар и въехал в витрину магазина.
Движение в районе аварии было затруднено, однако позднее его удалось восстановить.
Автомобиль въехал в магазин светотехники на Новослободской улице в Москве
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