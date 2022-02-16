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Управляющий магазином рассказал о ДТП на Новослободской улице

"Водитель в невменяемом состоянии". Управляющий магазином – о ДТП на Новослободской улице
происшествияДТПэксклюзив

Видео: Москва 24

Управляющий магазином "Палантир" на Новослободской улице, в витрину которого въехал автомобиль, рассказал Москве 24 подробности происшествия.

По словам Андрея Задворнова, сам момент ДТП он не видел, так как находился в зале, однако услышал сильный удар и звук стекла, которое рассыпалось.

"Первое, что мы увидели, – это то, что водитель находился в невменяемом состоянии", – рассказал Задворнов, подчеркнув, что состояние водителя было похоже на приступ эпилепсии.

Управляющий магазином уточнил, что водитель не пострадал и к врачам вышел самостоятельно, среди клиентов магазина пострадавших также нет.

Задворнов добавил, что магазину нанесен серьезный ущерб, придется менять не только стекло, но и всю конструкцию.

ДТП произошло на Новослободской улице в районе дома 43/63. По информации столичной Госавтоинспекции, водитель автомобиля Toyota Camry, не справившись с управлением, врезался в два попутно двигавшихся авто, после чего выехал на тротуар и въехал в витрину магазина.

Движение в районе аварии было затруднено, однако позднее его удалось восстановить.

Автомобиль въехал в магазин светотехники на Новослободской улице в Москве

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