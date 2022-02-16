Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Проезжую часть на Новослободской улице освободили после ДТП с врезавшимся в здание автомобилем. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Проезжая часть освобождена", – говорится в сообщении.

Как сообщалось, автомобиль Toyota Camry въехал в здание на Новослободской улице в районе дома 43/63. По предварительным данным ГИБДД, водителю стало плохо за рулем, из-за чего он потерял управление, протаранил две машины, выехал на тротуар и врезался в здание. В результате ДТП были перекрыты две полосы движения в сторону Оружейного переулка.

