Уголовное дело возбуждено после ДТП с участием бизнесмена Шепеля – СМИ

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Полицейские возбудили уголовное дело после крупного ДТП на западе столицы, предполагаемым виновником которого стал бизнесмен Алексей Шепель. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"По факту массового ДТП возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека"), предусматривающей лишение свободы на срок до двух лет", – сказал собеседник агентства.

Авария на Рублевском шоссе произошла 8 февраля. По данным прокуратуры, там столкнулись шесть автомобилей. В результате пострадали три человека, один из них получил перелом костей таза. Всех пострадавших госпитализировали.

По предварительной информации ГИБДД, виновником аварии является водитель Mercedes. Он не справился с управлением, двигаясь в попутном направлении.

По факту аварии прокуратура Москвы начала проверку.

