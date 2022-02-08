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Происшествия

15:41

Движение на Рублевском шоссе затруднено из-за крупного ДТП

происшествия ДТП

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение на Рублевском шоссе затруднено из-за ДТП с участием нескольких автомобилей. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Авария произошла в районе пересечения с Кастанаевской улицей. На месте происшествия работают оперативные службы.

Движение в сторону области затруднено. Оно осуществляется по одной полосе из трех. Водителям посоветовали объезжать данный участок по Кутузовскому проспекту и МКАД.

"Задерживаются автобусы маршрутов № 11, 16, 45, 127, 135, 178, 610, 612, 688, 733. Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – также предупредили в Дептрансе.

По данным Агентства "Москва", в результате столкновения пострадали четыре человека. Трое из них оказались заблокированы в машинах.

Ранее крупная авария произошла на севере Москвы. Четыре автомобиля столкнулись на улице Верхней Масловке в районе дома 29. В результате аварии пострадали три человека. При столкновении машины задели еще два припаркованных автомобиля.

Девять автомобилей столкнулись на западе Москвы

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