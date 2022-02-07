Три человека пострадали при столкновении четырех автомобилей на севере Москвы

15:42
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Четыре автомобиля столкнулись на севере Москвы, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.
ДТП произошло на улице Верхней Масловке в районе дома 29. При столкновении машины задели еще два припаркованных транспортных средства.
Таким образом, повреждения получили шесть автомобилей. Также пострадали три человека – травмы у всех нетяжелые.
По данным столичного Дептранса, из-за аварии перекрыта единственная полоса движения. Сотрудники ГИБДД оформляют ДТП для скорейшего освобождения проезжей части. На месте работают оперативные службы города.
Ранее сообщалось, что на границе Московской и Тульской областей столкнулись 30 автомобилей. Пострадали восемь человек, в том числе трое детей.
До этого в Иркутской области произошла авария с участием большегруза Shacman и автомобиля скорой помощи, в результате которой погиб пациент. ДТП случилось в селе Бильчир Осинского района на участке автодороги Иркутск – Оса – Усть-Уда. Травмы получили водитель и фельдшер машины скорой помощи.
Крупная авария произошла на севере Москвы
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