Водитель иномарки в ТиНАО проехал на красный и сбил полицейского

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В Москве правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который проехал на красный свет и сбил остановившего его инспектора ДПС. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Он пояснил, что инцидент произошел в поселении Вороновском в ТиНАО. Патрулировавшие территорию сотрудники Госавтоинспекции заметили автомобиль Honda Accord, проигнорировавший запрещающий сигнал светофора, и попытались его остановить.

"Полицейские остановили машину, и старший инспектор ДПС потребовал от водителя передать документы. Однако мужчина отказался это сделать и в ответ на законное требование полицейского умышленно совершил на него наезд, причинив сотруднику множественные телесные повреждения", – заявил источник.

В отношении водителя возбудили дело по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Источник не уточнил, удалось ли полицейским задержать подозреваемого.

Ранее в Кировской области пьяный водитель врезался в группу школьников. В результате погибла 14-летняя девушка, серьезные травмы мальчик 13 лет. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

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