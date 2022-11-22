Таксист погиб в ДТП на Калужском шоссе в Москве

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

На 38-м километре московского Калужского шоссе таксист столкнулся с водителем каршеринга, в результате чего скончался один человек, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции столицы.

Уточняется, что из-за ДТП пять человек пострадали.

По данным ведомства, водитель такси скончался от полученных травм на месте. Трое его пассажиров получили ранения. Также травмы получили водитель и пассажир каршеринга.

На данный момент по факту аварии организована проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в столице правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который проехал на красный свет и сбил остановившего его инспектора ДПС. Инцидент случился в поселение Вороновское в ТиНАО.

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