12:23Происшествия
Таксист погиб в ДТП на Калужском шоссе в Москве
Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"
На 38-м километре московского Калужского шоссе таксист столкнулся с водителем каршеринга, в результате чего скончался один человек, сообщает телеграм-канал Госавтоинспекции столицы.
Уточняется, что из-за ДТП пять человек пострадали.
По данным ведомства, водитель такси скончался от полученных травм на месте. Трое его пассажиров получили ранения. Также травмы получили водитель и пассажир каршеринга.
На данный момент по факту аварии организована проверка, выясняются обстоятельства происшествия.
Ранее сообщалось, что в столице правоохранители возбудили уголовное дело в отношении водителя иномарки, который проехал на красный свет и сбил остановившего его инспектора ДПС. Инцидент случился в поселение Вороновское в ТиНАО.
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