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Новости

27 ноября, 22:15

Происшествия

Устроившая смертельное ДТП на северо-западе Москвы заявила, что ей стало плохо за рулем

Устроившая смертельное ДТП на северо-западе Москвы заявила, что ей стало плохо за рулем

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37-летняя женщина, которая сбила женщину с двумя детьми на улице Свободы, заявила, что во время движения у нее закружилась голова. В результате аварии погибли пешеход и один из детей. Второй ребенок, который находился в коляске, предварительно, пострадал. По предварительным данным, в коляске находилась девочка.

Первый заместитель Тушинского межрайонного прокурора Лариса Строкова поведала, что женщина и ребенок скончались на месте. По ее словам, прокуратура координирует деятельность правоохранительных органов, разбирается в случившимся ДТП. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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