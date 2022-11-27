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Администрация клуба "Атмосфера" прокомментировала произошедшее

Администрация клуба "Атмосфера" прокомментировала произошедшее

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В администрация клуба "Атмосфера" в Шмитовском проезде, где накануне застряли тысячи посетителей, прокомментировали ситуацию. Накануне в заведении проходил концерт, после которого в гардеробе образовался хаос и давка. Некоторые люди не смогли забрать свои вещи, поэтому уходили раздетыми.

Директор клуба "Атмосфера" Максим рассказал, что некоторые люди после концерта ворвались в гардероб и начали разбрасывать вещи. По его словам, люди не выпускали, чтобы они не замерзли и не начали выдавливать остальных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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