Инженеры NASA вывели корабль Orion на дальнюю ретроградную орбиту Луны

Инженеры NASA вывели корабль Orion, запущенный 16 ноября, на дальнюю ретроградную орбиту Луны. А 26 ноября он должен побить рекорд по дальности полета для аппаратов с экипажем.

Его разрабатывали именно для полетов на дальние расстояния. Во время миссии специалисты выяснят, как поведет себя корабль во время витка вокруг Луны на высокой скорости, и измерят уровень радиации.

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