В РФ за сутки выявили 6 088 случаев заражения COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За минувшие 24 часа в России зафиксировали 6 088 новых случаев заражения COVID-19, сообщает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Не смогли побороть болезнь 53 пациента. Всего с начала коронавирусной пандемии в стране зафиксировали 21 568 846 заражений и 391 789 смертей.

Количество выздоровлений увеличилось за сутки на 5 088. В настоящее время количество победивших болезнь составляет 20 977 854.

Ранее в Минздраве РФ заявили, что новый штамм коронавируса BQ.1.1 "Цербер" более заразен, однако врачи отмечают, что он переносится легче.

Новые варианты коронавируса BQ.1 и BQ.1.1 выявили в России в октябре. Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова не исключила их дальнейшего распространения.



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