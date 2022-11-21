Вирусолог назвал штамм "Грифон" самым угрожающим вариантом "Омикрона"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый штамм "Омикрона" – "Грифон" – является самым опасным. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций центра фундаментальной и трансляционной медицины Александр Чепурнов.

По его словам, опасность нового штамма заключается в его быстром распространении. Информации о том, является ли "Грифон" более летальным, нет, сообщил эксперт. При этом в некоторых странах Европы после прихода данного варианта был зафиксирован рост смертности.

"Если окажется, что именно появление "Грифона" вызывает увеличение летальности, то это очень неприятный признак, но это может быть связано и с сезонностью", – объяснил специалист, отметив, что летом болезнь переносится легче.

Если рост смертности в Европе вызван "Грифоном", Россию может ожидать подобная ситуация, заявил вирусолог. Однако Чепурнов предположил, что в страну новый штамм еще не успел проникнуть.

Ранее главный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов предупредил россиян о высокой заразности нового штамма коронавируса "Цербер". При этом, если человек вакцинировался от гриппа или коронавируса, заболевание будет протекать в легкой форме.

В понедельник, 21 ноября, в РФ за сутки выявили 4 662 новых случая COVID-19. Число госпитализаций в сравнении с днем ранее снизилось на 30% и составило 448 случаев.

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