12:04Общество
В Москве за сутки выявили 697 новых случаев COVID-19
Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
За прошедшие сутки в Москве выявили 697 новых случаев коронавируса. Об этом сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
Госпитализация и дальнейшее лечение под наблюдением медиков за прошедшие 24 часа потребовались 159 жителям столицы. Выздоровели от COVID-19 за минувшие сутки 533 человека, умерли 11.
С начала пандемии в Москве было выявлено 3 247 332 случая коронавируса. Выздоровели с начала массового распространения COVID-19 3 055 952 столичных жителя, умерли 46 866 человек.
Ранее Роспотребназдзор сообщил о росте числа заболевших коронавирусом в 20 регионах страны. По данным ведомства, доля внебольничных пневмоний среди пациентов с COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.
До этого в РФ зарегистрировали первый препарат от COVID-19 на основе моноклональных антител. Производителем препарата стала компания AstraZeneca.
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