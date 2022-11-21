Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В РФ за сутки выявили 4 662 новых случая COVID-19. Об этом сообщает Оперштаб по борьбе с коронавирусом.

За минувшие 24 часа экстренная помощь медиков понадобилась 448 россиянам, что примерно на 30% меньше, чем днем ранее. За это время от последствий COVID-19 скончались 55 пациентов. Выздоровели при этом 4 164 человека.

С начала пандемии в стране выявили 21 540 891 случай заражения коронавирусом. Скончались 391 509 человек.

Ранее сообщалось, что в 20 регионах РФ наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По данным Роспотребнадзора, доля внебольничных пневмоний среди пациентов с коронавирусом за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.

В свою очередь, специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням, профессор Владимир Чуланов предупредил россиян о высокой заразности нового штамма "Цербер".

Он также напомнил, что коронавирус и грипп тяжелее протекают у пациентов 65 лет и старше, а также у тех, кто страдает хроническими болезнями и нарушением обмена веществ.



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