Эксперт спрогнозировал небольшую волну заболеваемости COVID-19 в РФ в ближайшие недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В ближайшие недели в России следует ожидать небольшую волную заболеваемости коронавирусной инфекцией. Таким мнением поделился вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

По его мнению, рост распространения вируса связан с появлением новых вариантов заболевания, которые уже смогли вызвать увеличение заражаемости в Европе пару недель назад. Кроме того, в России подобные случаи были выявлены еще в октябре.

Лукашев считает, что на этот раз в РФ не будет сильных заболеваний, уровень угрозы является умеренным.

"Это варианты "Омикрона", а у очень большой части населения уже есть антитела к разным разновидностям вида "Омикрон". Скорее всего, этот подъем заболеваемости будет ниже того, который был у нас в августе и сентябре", – поделился Лукашев в беседе с Агентством "Москва".

Вирусолог также не исключил того, что в будущем в России случатся новые подъемы распространения COVID-19 из-за снижения коллективного иммунитета.

Между тем в Роспотребнадзоре отметили, что, несмотря на высокие риски заражения коронавирусом, у большинства жителей РФ болезнь протекает бессимптомно. Тех, кто переносит COVID-19 "на ногах", насчитывается порядка 30%.

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