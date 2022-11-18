В Роспотребнадзоре заявили о росте заболеваемости коронавирусом в 20 регионах

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

В 20 регионах России наблюдается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении на сайте Роспотребнадзора.

Уточняется, что доля внебольничных пневмоний среди пациентов с COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9%.

"Ситуация по COVID-19 характеризуется активизацией эпидпроцесса. Заболеваемость COVID-19 растет в 20 регионах, в том числе в Москве (+30,9%) и Московской области (+4,3%)", – говорится в сообщении.

В Роспотребнадзоре отметили, что симптомы гриппа и коронавируса схожи в самом начале заболевания. Так, у пациентов поднимается температура, появляются кашель, боль в суставах, головная боль, упадок сил.

"В сложившейся ситуации своевременное обращение к врачу приобретает особую значимость", – добавили в ведомстве.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Александр Лукашев заявил, что в ближайшие недели в России следует ожидать небольшую волную заболеваемости коронавирусной инфекцией.

По его словам, это связано с появлением новых вариантов заболевания, которые уже смогли вызвать увеличение заражаемости в Европе пару недель назад.

До этого иммунолог Николай Крючков оценил шансы появления новой опасной мутации COVID-19. В интервью Москве 24 он рассказал, что к этому может привести распространение варианта коронавируса "Цербер" в Бразилии и других странах.



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